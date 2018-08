Veneto Strade ora è per il 76% della Regione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CESSIONEVENEZIA Veneto Strade adesso è per il 76% di proprietà della Regione. Le ultime quote acquisite da Palazzo Balbi, come si evince da un decreto pubblicato ieri sul Bur, sono quelle vendute dalla Società delle Autostrade Serenissima, la spa che una volta gestiva la Venezia-Padova e che, dopo la nascita di Cav con il Passante di Mestre, non ha più la gestione neanche di un centimetro di asfalto ma che ciò nonostante è rimasta in vita, completamente privata. Seppure in ritardo rispetto alla tabella di marcia, la Serenissima alla...