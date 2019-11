Udinese, in tre si giocano il posto di Okaka

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Fuori Stefano Okaka, squalificato per un turno, e Ignacio Pussetto, squalificato, Luca Gotti studia il migliore attacco da schierare domenica in casa della Sampdoria avendo a disposizione tre sole punte su cui fare affidamento, oltre al versatile Rodrigo De Paul. Il tecnico dell'Udinese non dispone di un bomber di sicuro affidamento, per cui l'assetto tattico e l'esito degli allenamenti di questi giorni potranno fare la differenza riservando, al momento, anche novità finora mai praticate. È l'idea del tandem formato da Kevin Lasagna (tre...