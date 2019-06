TREPORTI L'ultimo saluto nella sua Burano. Sono stati fissati per mercoledì,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREPORTIL'ultimo saluto nella sua Burano. Sono stati fissati per mercoledì, alle 11, nella chiesa di San Martino Vescovo, i funerali di Davide Zane, il 22enne morto venerdì notte nel tragico incidente stradale a Treporti, lungo via Saccagnana. Il giovane, molto conosciuto sia nelle isole lagunari che nel litorale, si trovava alla guida della sua Fiat 500 che è piombata nel canale che fiancheggia la carreggiata. Con lui c'erano due fratelli, di 17 e 22 anni, che si sono miracolosamente salvati. Per Davide, invece, non c'è stato nulla da...