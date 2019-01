Oggi l'ok al decretone Ultimo braccio di ferro tra Di Maio e Salvini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA Sicuro ancora non è, tant'è che questa mattina Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si incontreranno per sciogliere gli ultimi nodi legati alle coperture e per parlare anche di Tav. Ma ieri sera, dopo che il vicepremier 5Stelle ha minacciato di «fare l'inferno se il decreto non passerà nelle prossime ore», il premier ha annunciato per oggi pomeriggio il Consiglio dei ministri decisivo. Quello che dovrebbe dare il via libera al reddito di cittadinanza e a quota 100, le misure bandiera di grillini e leghisti. Ma...