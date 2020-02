L'APPUNTAMENTO

VENEZIA Il Comitato No Grandi Navi torna a farsi sentire in vista di nuove manifestazioni e lo farà oggi alle 11.30 nella nuova sede in campo Santa Maria Formosa, in un incontro in cui interverrà sulla convocazione di un Comitatone a Roma che sul tema delle grandi navi crociera, afferma in una nota, «non potrà assumere alcuna decisione sulla ricollocazione temporanea delle crociere nel tratto della gronda lagunare Fusina-Marghera senza aver prima individuato la soluzione strutturale definitiva al di fuori della laguna».

«A distanza di oltre 8 anni dal decreto Clini-Passera - prosegue il Comitato - il perdurare dell'ingerenza di interessi di parte speculativi, falsità palesi ed interpretative, procedure normative non rispettate, difetto di trasparenza non fa altro che consentire che le grandi navi crociera continuino a solcare le acque lagunari».

«Per un cambiamento di rotta - conclude la nota dei No Navi - nell'ambito della continuità delle numerose mobilitazioni cittadine, nazionali ed internazionali, riteniamo oltremodo utile, soprattutto per gli organi responsabili in materia, interloquire con il presidente del Consiglio, nonché partecipare al Comitatone».

