Mario Ajello



La misura del dramma in corso, quello di una politica che non ha saputo e non sa dare risposte vere all'emergenza sanitaria, economica e sociale, è data da un paradosso. Quello degli imprenditori e dei sindacati che sentono il bisogno, come italiani e come gran parte degli italiani, allibiti davanti ai giochetti partitici e al battutificio della crisi di governo, che si arrivi alla scelta di un premier di alto profilo.

Che cosa significa questa espressione? Vuol dire una guida sicura, ampiamente riconosciuta, capace di fare politica e non di giocare cinicamente alla politica, dotata della forza di poter fare scelte anche radicali - all'insegna della discontinuità che la pandemia ha necessariamente generato - ma rispondenti ai bisogni collettivi. In grado perciò di rimettere in moto un Paese che, nei suoi ceti produttivi, nel mondo del lavoro, nella cittadinanza anche detta società civile (come se ce ne fosse una incivile), ha tutte le potenzialità che servono alla ripartenza ma ha urgenza di una politica che sia affidabile. Pragmatica.

Non volenterosamente prigioniera del piccolo cabotaggio, dei calcoli (...)

