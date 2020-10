Il responsabile della strage di Musile, il 28enne Marius Alin Marinica, a luglio è stato condannato a 8 anni di reclusione per omicidio stradale plurimo e fuga. Una pena troppo mite, secondo i familiari delle vittime. Spiegata però proprio pochi giorni fa dal gup di Venezia Barbara Lancieri con la circostanza che il giovane elettricista romeno è senza precedenti penali, e per questo non è possibile applicargli il massimo della pena. Così come non è stato possibile provare che Marinica avesse bevuto prima di mettersi alla guida, in quella notte maledetta del luglio 2019. Anche se la mattina seguente, quando la polizia si recò da lui, gli venne riscontrato un tasso alcolico di 0,52, piuttosto elevato.

Di certo le motivazioni della sentenza di condanna rese note nei giorni scorsi non possono che acuire il dolore e lo sconcerto dei familiari dei 4 giovani morti e di tutta la comunità del Sandonatese. Non solo infatti Marinica non si fermò per prestare soccorso dopo lo schianto violento con l'auto dei ragazzi, non solo viaggiava a cento all'ora in una strada in cui il limite massimo di velocità è di 70, non solo si era lanciato in sorpassi spericolati nel corso di quella serata: è emerso pure che dopo l'incidente il giovane andò a bere una birra con un'amica, come se nulla fosse accaduto.

