Marghera, Solvay venduta I sindacati in agitazione

CHIMICAMESTRE È successo tutto in poche ore. «Ci hanno telefonato alle 18 per convocare le segreterie sindacali alle 19». Hanno anche pensato al peggio, prima di essere informati che la loro fabbrica, lo stabilimento Solvay di Porto Marghera, era passata di mano. A distanza di poche ore la notizia è diventata ufficiale. Alkeemia, azienda di fluoroderivati che fa parte di Fluorsid Group, ha concluso un accordo preliminare per l'acquisizione dello stabilimento di Porto Marghera che produce acido fluoridrico. «Alkeemia - si legge in un...