Marangon rilancia il patto del coperto In 240 rispondono all'appello per stasera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLITICAROVIGO Mentre il Pd ha dimostrato come sia difficile anche sedersi in quattro a un tavolo, con la proposta di una cenetta per parlare del futuro, lanciata dell'ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda a Matteo Renzi, Paolo Gentiloni e Marco Minniti, caduta pateticamente nel vuoto, con un rinvio della discussione sul futuro del Pd alle calende greche, c'è chi, nel suo piccolo, stasera farà 25 volte di più. Perché alla cena lanciata dall'ex assessore regionale Renzo Marangon hanno già dato la propria adesione ben oltre...