Loperfido promuove le iniziative: «Segnalate anche i casi di povertà»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COMMENTOPORDENONE Ronde non istituzionalizzate? Arriva il disco verde del Comune. Quella che giunge dalle parole pronunciate dall'assessore alla Sicurezza, Emanuele Loperfido, necessariamente non può essere un'autorizzazione ufficiale. Il percorso formale, infatti, prevederebbe sia il passaggio in Prefettura che uno più in alto, al ministero dell'Interno. Ma già dal suo insediamento alla guida del Comune, la giunta Ciriani ha messo la parola sicurezza al primo posto nella lista delle priorità. Quindi via libera anche alle iniziative...