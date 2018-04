LA VITTIMA VIGONZA Un sorriso luminoso e due grandi occhi scuri appena nascosti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VITTIMAVIGONZA Un sorriso luminoso e due grandi occhi scuri appena nascosti dagli occhiali. Riservata, sempre gentile e innamorata delle sue nipotine. Assunta, detta Susy, De Falco, 59 anni, abitava in un condominio di via Diaz a Perarolo da qualche anno, dopo aver abitato in un altro quartiere della cintura urbana di Padova.La donna aveva acquistato quell'appartamento dopo la morte del marito, avvenuta poco prima del suo trasferimento, a causa di un infortunio sul lavoro. L'appartamento si trova su una palazzina di sedici unità, proprio...