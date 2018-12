CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TESTIMONIANZAPORDENONE C'è una famiglia a Cordenons, dove il Natale è soltanto dolore e lacrime. È la famiglia di Leticia, la piccola di 10 mesi morta la notte del 13 dicembre all'ospedale di Padova dopo essere stata rimandata a casa tre volte con vomito, dolori e diarrea. Tre pediatri, in seguito alla segnalazione dell'Azienda ospedaliera di Padova alla Procura, sono stati iscritti sul registro degli indagati per l'ipotesi di omicidio colposo. «Un bambino in Africa non muore così...», sono le amare parole di Joseph Gyamfi, il padre...