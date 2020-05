È partita in quarta, come era auspicabile, l'attività serale a Jesolo. Sabato, primo vero test della stagione, tantissimi ragazzi sono arrivati nelle tradizionale meta del divertimento, in particolare nella vivace piazza Mazzini, per trascorrere alcune ore in compagnia degli amici, cosa fino a poche settimane fa davvero improponibile. E così l'atmosfera è tornata quella di sempre visto che parecchi locali hanno regolarmente riaperto con le nuove regole dettate dall'emergenza (niente balli). Quasi tutti i ragazzi indossavano le mascherine e da questo punto di vista non si sono notati problemi particolari. Non si sono registrate resse o assembramenti pericolosi e sono state fatte rispettare le necessarie prenotazioni nei locali. «Ritornare in compagnia - hanno detto con tanto entusiasmo i ragazzi - è come una liberazione». Insomma un inizio promettente per Jesolo, alla luce anche dell'affollamento di ieri in spiaggia.

Tanta gente, ieri, anche nella spiaggia di Bibione. In questo caso c'è da registrare che una coppia di Milano, giunta in Veneto proprio dal capoluogo lombardo, è stata sanzionata dalla polizia municipale. Più tranquilla, infine, la situazione a Sottomarina.

