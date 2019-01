La madre della ragazza canadese: «Volevano vendere l'auto a qualcuno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAPADOVA «Mia figlia era un'avventuriera, ma con Luca si sentiva al sicuro. Era un grande momento per loro». La signora Jocelyn Bergeron tiene il telefono acceso a qualunque ora del giorno e della notte. Aspetta notizie dall'Africa, ma da ieri è in costante contatto anche con la famiglia Tacchetto in Italia. Jocelyn è la mamma di Edith, la giovane scomparsa con l'architetto padovano, e sta passando queste ore di angoscia nella sua casa canadese di Sherbrooke, nell'estremo sud del Québec.Signora Jocelyn, che idea si è fatta di...