L'avviso in extremis del Presidente: Palazzo Chigi dimostri autonomia

IL RETROSCENAROMA L'irritazione nei confronti dei due è palese. Ciò che sconcerta Sergio Mattarella è lo sgarbo istituzionale che Salvini e Di Maio infliggono soprattutto al presidente del Consiglio incaricato che trattano come un re travicello al quale hanno già imposto il programma e ora intendono consegnargli una lista di ministri bella e fatta. IL CORSOIl diktat su Paolo Savona, che tutti e due i leader - ma soprattutto il leghista - vogliono al ministero dell'Economia, per il Quirinale è inaccettabile e certamente non può essere...