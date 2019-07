L'aggressione a colpi d'accetta nella cucina di casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO/2 CONEGLIANO E' una notte afosa. Gianangela Gigliotti, al telefono, aspetta che il figlio rincasi ed entra in cucinino. Si trova davanti l'ex marito Stefano Rizzo. E' appoggiato al frigo, ha le braccia alzate. Regge un'accetta. Poi il black-out. La donna si ritrova per terra in un lago di sangue. «Ho pensato-come nei film- che se mi fossi finta morta lui sarebbe scappato, pensando di aver terminato il suo lavoro» racconterà un anno dopo. Rizzo le amputa ancora le falangi. Poi, si dà alla fuga. Ma Gianangela non è morta. Ha solo la...