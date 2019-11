L'addio del vescovo a Giannino Scarpa «Il colpo più duro di questa calamità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ADDIOPELLESTRINA «Quando la morte arriva in occasione di una calamità, richiede il tempo dell'accettazione. E la morte di Giannino è stato il colpo più duro di questa calamità che avete affrontato nei giorni scorsi». È un passaggio che il vescovo di Chioggia, Adriano Tessarollo, ha riservato nella sua omelia al funerale di Giannino Scarpa, il muratore in pensione di 77 anni morto folgorato martedì, mentre cercava di mettere in salvo un frigorifero della sua casa invasa dall'acqua. Una morte che aumenta il peso di quello che...