IL PIANOROMA «Seria, rigorosa e coraggiosa. E non toccherà settori strategici come sanità, scuola e ricerca». Il premier Giuseppe Conte traccia le linee guida della legge di Bilancio. Una manovra da circa 25 miliardi che guarda verso Sud. Palazzo Chigi sta mettendo a punto un pacchetto di misure per il rilancio del Mezzogiorno, imperniato su due direttrici: spinta agli investimenti, pubblici e privati. E stabilizzazione oltre il 2018 del bonus al 100% per i contratti stabili, destinato a scadere a fine anno, in favore delle imprese che...