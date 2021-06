Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL COLLOQUIOPresidente della Provincia Roberto Padrin, il Bellunese è la provincia del Veneto con il maggior numero di piccoli comuni. Ci son stati grandi fusioni negli ultimi anni, ce ne sono altre di auspicabili?«Di certo sì, purché ben studiate e ben fatte. Io sono stato tra i primi sindaci a sostenere l'importanza e i benefici della fusione, per cui non posso che sostenere che è la strada giusta per garantire ai cittadini migliori...