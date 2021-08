Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVENEZIA Non sono vaccinato. Per scelta. Alex Bazzaro, deputato mestrino della Lega, non si nasconde e dopo aver partecipato, l'altro giorno, a una manifestazione a Roma contro il Green pass, ora ammette candidamente: Non ho segreti. Non sono ancora vaccinato ha risposto al segretario regionale del Pd, Alessandro Bisato, che gli chiedeva che posizione avesse, nel corso di una trasmissione in onda su Antenna Tre. E al conduttore, il...