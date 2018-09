CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Non ci voleva il no della Tunisia ad un accordo che sembrava praticamente cosa fatta. Soprattutto perché, ragionano nelle stanze di palazzo Chigi, la strategia dell'estrema durezza sul tema immigrazione sta sì facendo aumentare i consensi del governo (in particolare della Lega) ma rischia di portare l'Italia all'isolamento. Sia nell'ambito europeo, sia in quello più generale che include perlomeno il resto del Mediterraneo. L'unico alleato davvero stabile, a questo punto, sono gli Stati Uniti, anche se il presidente Trump non si...