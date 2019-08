CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPORDENONE Cinghiali, cervi, caprioli, nutrie, lupi, cani e piccioni inselvatichiti. E ancora cimici asiatiche, volpi, faine e beccacce. La lista delle specie più dannose per l'agricoltura è lunga, così come è lunga la lista degli agricoltori che chiede, attraverso le principali associazioni di categoria, interventi risolutivi e non solamente preventivi.La Destra Tagliamento, da Montereale Valcellina ad Aviano, da Polcenico a Morsano al Tagliamento (senza tuttavia escludere le aree rurali contermini a Pordenone), continua ad essere...