IL CAPOLUOGOBELLUNO Il bilancio, a fine giornata, è di nessun ferito. Nonostante un albero caduto sopra un camion con conseguente tamponamento, nonostante diverse piante schiantate a terra tra Bolzano Belluno, Castion, Castoi e il Nevegal. In serata allarme anche per uno smottamento in via Col Da Ren. Ma nel complesso il venerdì nero è filato liscio nel capoluogo, grazie alle 8 squadre di Protezione civile in campo. Oggi si replica: ancora scuole chiuse, perché il bollettino emesso alle 15 di ieri dal Centro Funzionale Decentrato della...