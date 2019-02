Grandi navi, 14 progetti «Ma la Marittima resta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TURISMOMESTRE «Questo silenzio non mi piace. Dal Ministero non mi rispondono più». Luigi Brugnaro l'altro ieri era a Sant'Erasmo per presentare il piano-casa quando ha detto queste cose riferendosi al problema delle crociere, e non è uscito a caso giusto nel fine settimana perché martedì prossimo riceverà i vertici delle compagnie di crociera che fanno scalo a Venezia e gli operatori legati al settore: sul tavolo il contributo di accesso e naturalmente il futuro del comparto dato che da Roma ancora non arrivano risposte su dove dovranno...