Giorgio Brunetti Leonardo Del Vecchio ha sempre coltivato una visione comunitaria dell'azienda. È sempre stato convinto che l'azienda si fonda su chi lavora, siano essi dirigenti, tecnici o operai. «Se l'operaio lavora con piacere, ciò ha un influsso positivo anche sull'azienda, quindi per l'interesse dell'azienda faccio l'interesse del dipendente: io in azienda sono tranquillo quando creo le condizioni che evitano lo scontento dei lavoratori e consentono quindi ad ottenere un prodotto migliore. Non sempre l'imprenditore capisce...