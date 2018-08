«Forza Italia lavora all'unità E alla Lega dico: il limite del 3% in Ue non è tabù»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Antonio Tajani, presidente del parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, dopo lo strappo in Abruzzo il centrodestra esiste ancora?«Noi lavoriamo per l'unità, ci auguriamo che possa ricomporsi il centrodestra».Ma Salvini sembra intenzionato a correre da solo anche in Basilicata e in Trentino Alto Adige, e poi l'anno prossimo alle amministrative.«Noi siamo sempre per l'unità, il centrodestra ha dimostrato anche di recente che sa vincere, penso al Molise e a tutte le città e le giunte regionali dove governiamo insieme».Più il...