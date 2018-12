CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Firmata ieri la convenzione per lo sbarco di Leroy Merlin nell'ex mercato del bestiame di corso Australia. Ieri la firma della convenzione con Palazzo Moroni. L'investimento è di 32 milioni e sono previste 200 assunzioni. La soluzione più importante sarà il nuovo cavalcavia da corso Australia in direzione sud per scavalcare la tangenziale ed entrare direttamente nell'area. La rotatoria d'ingresso servirà anche per eliminare l'attuale uscita verso Chiesanuova, fluidificando il traffico attraverso una nuova bretella. Il ponte costa 9 milioni...