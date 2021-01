DIDATTICA A RISCHIO

MEOLO La scuola primaria San Pio X di Meolo è stata chiusa per Covid. Una decina di allievi di quattro classi e tre insegnanti sono, infatti, risultati positivi al tampone molecolare, alcuni con sintomi quali febbre e problemi gastroenterici.

La stessa pediatra del paese ha segnalato all'Ulss 4 del Veneto orientale l'anomalia di una classe di bambini in cui si erano verificati diversi casi di positività. L'azienda sanitaria ha quindi stabilito, in accordo con l'amministrazione comunale e l'Istituto comprensivo, un intervento radicale nella scuola, con due giorni di chiusura per svolgere la sanificazione dei locali e effettuare i tamponi agli allievi delle quattro classi interessate. Più un'altra classe, i cui alunni avevano avuto contatti con i contagiati in mensa, oltre a tutti gli insegnanti ed all'intero personale scolastico, in totale 130 persone.

Nella serata di mercoledì il sindaco di Meolo, Daniele Pavan, ha emanato un'ordinanza urgente che ha imposto la serrata dei cancelli del plesso scolastico già per il giorno dopo, giovedì 21 gennaio, e per oggi, venerdì 22 gennaio.

«Ho preferito chiudere la scuola e, su consiglio dell'Ulss 4, far effettuare la sanificazione delle aule in via precauzionale - precisa Pavan - perché ci sono avvisaglie di un focolaio di Covid che si sta propagando all'interno del plesso scolastico. Non sappiamo quale possa essere stata l'origine del contagio, i casi non risultano strettamente correlati tra loro, ma negli ultimi giorni vi è stato un susseguirsi di riscontri di positività, sia di allievi che di insegnanti. Attualmente sono in isolamento fiduciario gli alunni di quattro classi su un totale di 14 classi, in pratica quasi un terzo degli oltre 250 bambini che frequentano la scuola primaria - prosegue il primo cittadino di Meolo - In una classe però ci sono altri allievi che si trovano in attesa dell'esito del tampone molecolare prescritto dalla pediatra, dopo i sintomi influenzali che avevano manifestato. Quindi è probabile che i casi di positività siano superiori rispetto alla decina già accertata», ha concluso Daniele Pavan.

Le operazioni di sanificazione alla scuola primaria San Pio X si sono svolte ieri mattina. Oggi pomeriggio, venerdì 22 gennaio, nei locali della scuola media Mattei saranno sottoposti al test rapido tutti gli allievi delle quattro classi già in isolamento ed i bambini di una classe in cui non sono emersi casi di positività, ma hanno avuto contatti durante il pranzo in mensa con i ragazzi contagiati. Il tampone verrà fatto anche a tutti i docenti e al personale scolastico.

«Alla luce dei risultati dello screening, che verrà eseguito su 130 persone - dice ancora il sindaco Pavan - l'Ulss 4 valuterà se effettuare il test anche agli altri allievi della scuola primaria, oppure se non continuare gli accertamenti». Intanto ieri e oggi gli oltre 250 allievi della San Pio X sono stati costretti a seguire le attività scolastiche on line, poi sabato, come al solito, niente lezioni. «Non è stata facile la scelta di chiudere la scuola dalla sera per la mattina - commenta Pavan - però c'è stato un ottimo riscontro da parte della direzione dell'istituto, con ben 250 bambini che hanno dovuto cimentarsi con la didattica a distanza. Speriamo di poter riaprire la scuola lunedì in una situazione di maggiore tranquillità».

Emanuela Furlan

