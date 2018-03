Centrodestra: tocca a Fedriga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ELEZIONI REGIONALIUDINE Non c'è patto preelettorale che tenga, se in ballo ci sono sistemazioni più ghiotte, come le presidenze dei due rami del Parlamento e forsanche una sedia a Palazzo Chigi. Così Forza Italia del Friuli Venezia Giulia, dopo una settimana di estenuanti trattative e di talmente tanti nomi e sorprese da non contarli neppure più, ha ceduto la presidenza del Friuli Venezia Giulia alla Lega. Ieri, infatti, attorno alle 15.30 è arrivata la notizia ormai agognata. Il centrodestra ha il suo candidato alla presidenza della...