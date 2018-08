Battaglia del fango tra Di Maio e Renzi Il Pd: Conte consulente di Aiscat e A4

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTROROMA Non solo il crollo di un pezzo di autostrada. Non soltanto decine di morti, di dispersi e centinaia di sfollati. La tragedia di Genova, innesca una battaglia feroce tra Luigi Di Maio e Matteo Renzi. E il fango nel ventilatore finisce per colpire il premier, Giuseppe Conte.A dare fuoco alle polveri è il leader 5stelle. Irritato dall'accusa che il MoVimento si era schierato contro la Gronda di ponente, il raccordo autostradale che avrebbe alleggerito il peso del traffico sul viadotto Morandi, Di Maio nella serata di Ferragosto...