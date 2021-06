Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AVVIO COMPLICATOBELLUNO Altro che stagione estiva, alle Tre cime di Lavaredo è ancora pieno inverno (o quasi). I gestori dei rifugi hanno lavorato 24 ore su 24, negli ultimi 10 giorni, per aprire un sentiero in mezzo alla neve. Un vero e proprio tunnel bianco le cui pareti, in alcuni punti, arrivano a un'altezza di quasi 6 metri. Ieri, con fatica e con tanti punti di domanda, i rifugi Laveredo e Auronzo hanno aperto i battenti. Il problema...