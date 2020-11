Anche lo sport insegna ad affrontare la pandemia. Parola di allenatore, uno di quelli che ci mettono passione, dedizione e tanta buona volontà. Dal primo lockdown fare sport è diventata un'impresa, ma Eugenio Borgo non molla, convinto che sul campo s'imparano rispetto e senso di responsabilità. Ex giocatore di pallavolo, oggi fa l'allenatore alla Juvenilia di Bagnaria Arsa e al Blu Team di Pavia di Udine e per far allenare le sue ragazze non c'è giorno della settimana che tenga. E' una corsa a ostacoli di questi tempi, ma lui non si scoraggia, «con determinazione, le dovute cautele e responsabilizzando le ragazze si può fare afferma . Oggi questi giovani hanno bisogno di sfogarsi e socializzare». Ci ha provato fino all'ultimo a far allenare le giovani adolescenti che segue, disponibile anche di domenica pur di garantire gli allenamenti, in totale sicurezza.

Vista l'età che ho commenta con i suoi 68 anni il primo a rischio sarei io», ma il Covid ha fermato prima una squadra e ora anche l'altra. Le regole impongono un nuovo stop, eppure le famiglie erano contente di portare le figlie in palestra, «ho visto la risposta dice Borgo l'80% e oltre dei genitori è sempre stato favorevole».

Zancaner a pagina II

© RIPRODUZIONE RISERVATA