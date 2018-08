Via del Mare, la palla passa al ministro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAVENEZIA Via del Mare, adesso la palla passa a Roma. Toccherà al ministro Danilo Toninelli attivarsi per regolarizzare la procedura con la Corte dei conti. Solo successivamente, se la pratica con i magistrati contabili sarà definita, la Regione Veneto potrà aprire quelle due biste chiuse da anni in cassaforte e affidare i lavori per la costruzione di questa nuova arteria stradale. È quanto stabilito in una delibera dell'assessore Elisa De Berti pubblicata ieri sul Bur.L'ITERTutto inizia undici anni fa, il 2 aprile 2007, quando le...