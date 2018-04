Sesso a pagamento e aborti tra le ospiti una piaga anche nel centro di Cona

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Il fenomeno della prostituzione, nei centri di accoglienza per i migranti, è una piaga reale e per nulla occasionale. L'anno scorso emerse la questione di Cona, dopo la morte di Sandrine Bakayoko (in foto), la 25enne ivoriana deceduta nel gennaio del 2017 all'interno dell'hub di via Rottanova. Il suo caso infatti aveva aperto il vaso di Pandora di una situazione tenuta nascosta fino ad allora. Quella di decine di casi di aborti tra le 40 donne ospiti della struttura, che pur alloggiando in un container separato, dovevano comunque...