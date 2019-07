Pronto Soccorso, al concorso per 81 medici si presentano in 3

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA BATTAGLIAPADOVA «Abbiamo il grosso problema della carenza di medici: per in Veneto stiamo parlando di 1.380 medici che mancano. Lo so, ne parlo tutti i giorni ma nell'ultimo concorso per i posti in pronto soccorso per tutto il Veneto, su 81 posti disponibili si sono presentati in tre».Il presidente del Veneto Luca Zaia ieri a Padova a margine dell'inaugurazione della nuova sede di Azienda Zero, il cervellone della sanità veneta che si occupa di personale e appalti è tornato sul tema. «Io sono convinto che i medici, così come gli...