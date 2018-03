Pfas, dichiarato lo stato di emergenza Il governo manda un commissario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DECISIONEVENEZIA Dagli anni 50, con l'industrializzazione, i composti perfluoroalchilici, conosciuti come Pfas, hanno inquinato le falde acquifere di mezzo Veneto, colpendo le province di Vicenza, Verona e Padova. Dopo battaglie nate nel 2013 ed una decisa azione della Regione Veneto, ieri il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza e ha previsto la nomina di un commissario.A cantare vittoria sono i cittadini, che in questi anni hanno dovuto sottostare ad esami medici e screening per capire quanto la popolazione fosse...