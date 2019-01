Pedemontana, nuovo ricorso al Tar: attivisti contrari alla variante di Malo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INFRASTRUTTURAVENEZIA Fra un mese potrà essere aperto il primo tratto della Pedemontana, ma nel frattempo l'opera dovrà fronteggiare un nuovo ricorso. Gli attivisti che fanno riferimento al Covepa si sono rivolti al Tar del Lazio per chiedere l'annullamento del decreto del ministero dell'Ambiente e del parere della commissione Via, che avevano autorizzato la variazione del progetto attorno alla galleria di Malo, finita sotto sequestro nell'aprile del 2016 in conseguenza di un tragico infortunio sul lavoro. L'udienza per la sospensiva è...