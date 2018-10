Muore per la febbre del Nilo: è il 15° caso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Febbre del Nilo, ancora morti ma intensità in calo. L'ultimo bollettino, l'undicesimo emesso ieri, racconta di 211 casi, contro i 197 della scorsa settimana. Di questi, 152 sono con sintomatologia leggera, 59 rispondono alle caratteristiche della più grave forma neuroinvasiva. Dall'inizio del fenomeno i decessi sono saliti da 14 a 15: confermata in settimana la morte di un uomo di 80 anni di Fratta Polesine, con gravi patologie pregresse, condizione rilevata anche nelle altre persone decedute. Così come era affetta da sindromi croniche la...