VENEZIA Il coronavirus ha messo in ginocchio non solo le attività economiche, ma anche i cinema, i teatri, tutte le attività culturali. Ma se un merito può essere attribuito all'emergenza sanitaria è quello di aver indotto le realtà culturali del Veneto a reagire. A fare rete. E a mettersi assieme per offrire al pubblico un'offerta che in tempi di pace sarebbe stata impensabile. Ecco dunque l'accordo di programma tra Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, Arteven - Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete, Fondazione Teatro Comunale di Vicenza, Federazione Italiana Teatro Amatori del Veneto. «Quattro grandi istituzioni culturali del Veneto e mezzo milione di euro segnano la ripartenza di uno dei comparti che rappresenta il 5% del Pil regionale, il 6% del nostro tessuto occupazionale e a pieno titolo rientra tra quelli che trainano l'economia veneta », ha detto il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. Lo stanziamento di 550mila euro - ha spiegato l'assessore alla Cultura, Cristiano Corazzari - servirà per sostenere la programmazione estiva e quella invernale, incentivando le produzioni venete in un'ottica di offerta diffusa di intrattenimento di qualità. «Contributi - ha detto l'assessore - che si sommano a quelli già stanziati per la regolare attività delle quattro istituzioni e che ammonta ad oltre 2 milioni e 400mila euro: un incentivo concreto allo spettacolo dal vivo, per riportare la gente nelle piazze e nei teatri, perché dietro la cultura esiste anche un mondo di professionalità e maestranze, che meritano il nostro appoggio». Alla presentazione dell'iniziativa all'Unità di crisi della Protezione civile ieri c'erano Massimo Ongaro dello Stabile del Veneto, Pierluca Donin di Arteven, Pier Giacomo Cirella del Teatro comunale di Vicenza, Gennaro Nenzi della Fita.

Il programma consiste nella produzione di oltre 200 spettacoli realizzati da compagnie teatrali legate al Teatro Stabile del Veneto in scena sui palcoscenici di oltre 50 comuni veneti che ad oggi hanno aderito al progetto Il teatro torna a casa di Arteven. Tra i titoli già in calendario Romeo e Giulietta di Babilonia teatri con Pagliai e Gassman, Stand up Shakespeare con Paolo Rossi e I due gemelli veneziani di Carlo Goldoni per la regia di Walter Malosti. Ad essi si aggiunge il contributo della Fondazione Teatro Comunale di Vicenza, la quale sosterrà 8 progetti di residenze rivolti alle compagnie venete che si impegneranno nella produzione di almeno 34 spettacoli. Infine, la Federazione Italiana Teatro Amatori, avvalendosi della collaborazione dell'Unpli Veneto (l'Unione delle Pro Loco) realizzerà almeno 20 spettacoli teatrali amatoriali. (al.va.)

