Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VIABILITÀUDINE In via Aquileia, si dimezza la pista ciclabile per lasciare spazio ai tavolini del bar, con un'ordinanza che varrà fino al 31 maggio e che Palazzo D'Aronco ha voluto per andare incontro ai locali di quel lato della strada. «La pista ciclabile diventa temporaneamente monodirezionale, dal piazzale verso via Vittorio Veneto spiega l'assessore alla sicurezza, Alessandro Ciani -; sarà quindi chiusa la corsia più vicina al...