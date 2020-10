SCOPERTO DAI CARABINIERI

TOLMEZZO Un ventenne residente nella conca tolmezzina è finito nei guai con l'accusa di coltivazione ai fini di spaccio di stupefacenti. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tolmezzo sono arrivati a lui scoprendo una piantagione di marijuana, che nel corso delle attività di monitoraggio del territorio era stata individuata in una località boschiva impervia nel Comune di Cavazzo Carnico.

I militari dell'Arma, con le attività di osservazione e info-investigative svolte, hanno sorpreso il ragazzo mentre si stava occupando delle piante, convinto che, date le caratteristiche della zona, la sua attività fosse al sicuro da occhi indiscreti. L'operazione ha portato all'arresto del ventenne, al sequestro di ben dodici piante per quasi quattro chili di marijuana, circa 20 grammi di marijuana già essiccata e hashish pronto per lo spaccio, svariato materiale per la coltivazione e il confezionamento della droga.

TRUFFE AD ANZIANE

I carabinieri della compagnia del capoluogo carnico, poi sono intervenuti ad Artegna, a seguito della denuncia di una anziana che è stata vittima dell'ennesima truffa del finto avvocato e del finto incidente stradale. Alla donna, raggiunta al telefono dal malvivente, era stato raccontato che il figlio era rimasto coinvolto in un sinistro stradale e che era necessario pagare subito una cospicua somma per liberarlo ed evitare che andasse in prigione. L'anziana, molto preoccupata, all'arrivo nella sua abitazione del finto avvocato, ha consegnato tutto quello che aveva: contanti per circa 1.300 euro e monili in oro per diverse centinaia di euro. Solo in un secondo momento, rassicurata circa le buone condizioni del figlio, ha scoperto di essere stata raggirata e ha denunciato il fatto ai Carabinieri. Altra anziana vittima di ladri a Porpetto, dove una giovane donna è riuscita abilmente a sfilare alla nonnina una collana d'oro che portava al collo, con lo stratagemma dell'abbraccio.

