«Se vogliamo sviluppare l'Italia e dare opportunità di lavoro e di sviluppo dobbiamo decidere tutti insieme, perché penso che lo scopo sia dare un'opportunità al paese dopo la crisi e non semplicemente avere primogeniture inutili». Lo ha dichiarato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, riferendosi al Recovery Fund, a margine della cerimonia di chiusura di Esof-Trieste Città della Scienza. In occasione dell'incontro col presidente Conte, atteso proprio a Esof, Fedriga ha detto di voler far presente che «il recovery fund deve essere utilizzato insieme ai territori. Se qualcuno pensa di decidere tutto da Roma - ha sottolineato -, secondo me sarà un fallimento. Non solo le collaborazioni tra gli stati, ma anche quelle tra le regioni e le comunità locali, favoriscono la capacità delle istituzioni nel dare risposte concrete e innovative alle richieste dei territori, in termini di lavoro e di sviluppo economico e sociale. L'investimento nel capitale umano rappresenta un requisito fondamentale per la crescita di una comunità. La connessione di questa strategia a un circuito internazionale avvantaggia i processi innovativi e lo scambio di prassi virtuose».

