Il regalo di Maseri: il Palazzo Palladio ora è dell'Università

LA DONAZIONEUDINE È ufficiale: con l'atto di donazione firmato nella sede del Rettorato dell'Ateneo friulano davanti al notaio Pierluigi Comelli e alla presenza del rettore Alberto Felice De Toni, lo splendido Palazzo Palladio, ex sede della Banca d'Italia (fino al 2009) in via Gemona n. 1 e l'annesso parco, che rientra fra i giardini storici della città, con accesso principale da piazza I Maggio, appartengono ora all'ateneo friulano. A donarlo è stato il cardiologo di fama mondiale Attilio Maseri, medico di fiducia della regina Elisabetta...