IL RAPPORTOVENEZIA La crisi da Covid ha tagliato i consumi di beni durevoli anche in Veneto, scesi a quota 5,857 miliardi (- 11,2%): bruciati 738 milioni nel 2020. Solo la Lombardia ha fatto peggio. Secondo l'Osservatorio Findomestic (realizzato in collaborazione con Prometeia) la regione resta comunque la terza in Italia per spesa media annua con 2.763 euro a famiglia. Prima provincia Verona (settima nel Paese) con 2.900 euro, solo 52. in...