«Veneto Banca, anni per l'azione di responsabilità»

IL COLLOQUIOVENEZIA Da oggi mancano esattamente 150 giorni al via dell'azione di responsabilità per il tracollo di Veneto Banca. È stata fissata per il prossimo 3 ottobre a Venezia, davanti al giudice Chiara Campagner della sezione specializzata in materia d'impresa, la prima udienza della causa civile promossa dall'ultimo consiglio di amministrazione presieduto da Massimo Lanza e proseguita dai commissari Alessandro Leproux, Giuliana Scognamiglio e Fabrizio Viola. «Ma per arrivare alla sentenza potrebbero volerci tanti anni», dice...