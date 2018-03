Veneto Banca, 4 miliardi di buco per una crisi annunciata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTATREVISO Quando la crisi batteva ancora forte e duro causando tra le altre cose una asfissiante stretta del credito a famiglie e imprese, Veneto Banca tirò fuori oltre 250 milioni di euro sotto forma di prestiti per finanziare l'acquisto delle proprie azioni, messe sul mercato nel tentativo disperato di ricapitalizzarsi Non solo: mentre a tanti chiedeva il rientro dai fidi l'istituto di credito montebellunese manteneva in piedi situazioni di credito deteriorato con debitori eccellenti anche di fronte a stati di insolvenza dichiarati...