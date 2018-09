Tesla, guai per Musk indagato per frode

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAWASHINGTON Non c'è pace per Elon Musk, genio e sregolatezza della Silicon Valley. Stavolta i guai arrivano dal Dipartimento di giustizia americano, che ha deciso di aprire un'inchiesta penale sull'ipotesi di privatizzazione di Tesla, il gruppo che produce auto elettriche sempre più in balia delle bizze del suo fondatore che quotidianamente si ribaltano sul titolo. Nel mirino degli ispettori del ministro della Giustizia è finito un tweet dello scorso 7 agosto in cui Musk parlava appunto di privatizzare Tesla a 420 dollari per...