Prosecco, lotta dura alla contraffazione

L'ANNIVERSARIOROMA Buon compleanno, Prosecco Doc. Con 1000 interventi antifrode in 20 paesi diversi, 200 casi di contenziosi aperti e quasi 4000 ispezioni all'anno, le bollicine venete ( e friulane) sono il vino che vanta maggiori tentativi di contraffazione. Ecco perché il Consorzio di tutela del prosecco Doc ha scelto di festeggiare i suoi primi 10 anni di vita a Roma, nella sede storica della zecca di Stato. Per l'occasione, oltre al francobollo celebrativo, Paolo Aielli, Ad del Poligrafo, ha spiegato le novità in materia di contrassegni....