CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MODAMESTRE Ovs ha chiuso il primo semestre 2019 (chiuso a luglio) con vendite nette pari a 650,6 milioni, in calo del 2,4% rispetto allo stesso periodo del 2018 (- 4% a parità di perimetro). Il mercato è stato ancora influenzato da «anomalie climatiche». La quota di mercato è all'8%, in leggero aumento. L'ebitda rettificato è pari a 62,5 milioni (- 22,9%). Il perimetro è aumentato di 23 punti vendita, di cui 13 in Italia. Il risultato rettificato è pari a 16,8 milioni (- 48,6% rispetto a un anno fa). La posizione finanziaria netta...