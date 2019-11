CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIAROMA Una fiche da oltre 14 miliardi per dire addio al carbone. L'obiettivo di raggiungere 6,1 miliardi di profitti nel 2022. E cedole più pesanti per gli azionisti. Sono questi i piatti forti del menù di Enel per il prossimo triennio: dal nuovo piano strategico 2020-2022 emerge che gli investimenti organici totali ammonteranno a 28,7 miliardi, in aumento dell'11% rispetto al piano precedente, di cui la metà sarà destinata alla decarbonizzazione del parco impianti. Fiducioso l'Ad Francesco Starace: «Il 2019 ha segnato un punto...